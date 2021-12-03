Siyaset Son dakika: TÜİK'e alınmayan Kılıçdaroğlu'na Bakan Soylu'dan tepki

Son dakika: TÜİK'e alınmayan Kılıçdaroğlu'na Bakan Soylu'dan tepki

Siyaset

Son dakika: TÜİK'e alınmayan Kılıçdaroğlu'na Bakan Soylu'dan tepki

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TÜİK'e alınmayan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Soylu, 'Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı, PKK, DHKP-C ve organize suç örgütlerinin ağına düşüp, onlara özenip, mekan basmaya gitmez' dedi.

03 Aralık 2021, Cuma 12:03 Son Güncelleme:
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) kendisine randevu vermediğini belirterek saat 11.00'de TÜİK'e gitti. TÜİK'e alınmayan Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren Bakan Soylu, 'Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı, PKK, DHKP-C ve organize suç örgütlerinin ağına düşüp, onlara özenip, mekan basmaya gitmez' dedi.

Bakan Soylu, TÜİK konusunda Kılıçdaroğlu'na tepki göstererek şu açıklamayı yaptı; Kılıçdaroğlu; Suç ve suç örgütleri ilişkisiyle, o iklimin ve sözlerin etkisiyle siyasi tarihimizde görülmeyenn yöntemlere başvuruyor. Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı, PKK, DHKP-C ve organize suç örgütlerinin ağına düşüp, onlara özenip, mekan basmaya gitmez. Siyasetin ve devletin kaidesi bellidir. CHP, başında ehliyetini kaybetmiş bir kişi ve bunu istismar edenlerin işgalindedir.

Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, randevu talebinin kabul edilmemesi üzerine gittiği TÜİK'te içeri alınmadı. Kılıçdaroğlu TÜİK önünde açıklama yaparak duruma tepki gösterdi.


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