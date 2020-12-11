Tuile nedir? Tuile nasıl yapılır? Tuile tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktaları
Fransızca kiremit anlamına gelen tuile, yemeklerin üzerine şık görünsün ve tekstür versin diye eklenen, çıtır ince malzemelere deniyor. Tuile genelde kiremit şeklinde yapılıyor ama dantel gibi delikli tuile’ler de karşımıza çıkıyor. Türkçede zaman zaman "tül" diye de adlandırılan tuile, parmesan, hamur gibi çok farklı malzemeler kullanılarak yapılabilir. Peki tuile nasıl yapılır? Pratik tuile tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktaları...
11 Aralık 2020, Cuma 08:56 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Tuil veya tüil olarak da bilinen tuile tarifi evde kolaylıkla yapabileceğiniz ve muhteşem sunumlar eşliğinde servis edeceğiniz bir tarif. Peki tuile nasıl yapılır? Pratik tuile tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktaları...
Tuile tarifi
- 100 gram parmesan peyniri (Kaşar, gravyer gibi eriyen peynirler de kullanılabilir)
- Taze kekik, biberiye gibi otlar
- Karabiber
Fırını 200 dereceye ayarlayıp ısıtın. Parmesanı rendeleyin. İçine ince doğranmış taze yeşillikleri ve karabiberi ekleyip harmanlayın. Fırın tepsisinin tabanına pişirme kağıdı serin. Hazırladığınız peynirli karışımdan 1 yemek kaşığı kadarını alıp tepsiye kağıdın üzerine ince bir tabaka halinde yerleştirin. Fırına verip 3 dakika kadar pişirerek erimesini sağlayın. Fırından çıkarıp soğumasını ve sertleşmesini bekleyin. Çıtırlaştığında yemeklerinizle birlikte servis edebilirsiniz.
;
Bu Video
İlgini
Çekebilir
BUNLARI DA OKUYUN