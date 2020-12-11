Tuil veya tüil olarak da bilinen tuile tarifi evde kolaylıkla yapabileceğiniz ve muhteşem sunumlar eşliğinde servis edeceğiniz bir tarif. Peki tuile nasıl yapılır? Pratik tuile tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktaları...

Tuile tarifi

Tuile malzemeleri

100 gram parmesan peyniri (Kaşar, gravyer gibi eriyen peynirler de kullanılabilir)

Taze kekik, biberiye gibi otlar

Karabiber

Tuile yapılışı

Fırını 200 dereceye ayarlayıp ısıtın. Parmesanı rendeleyin. İçine ince doğranmış taze yeşillikleri ve karabiberi ekleyip harmanlayın. Fırın tepsisinin tabanına pişirme kağıdı serin. Hazırladığınız peynirli karışımdan 1 yemek kaşığı kadarını alıp tepsiye kağıdın üzerine ince bir tabaka halinde yerleştirin. Fırına verip 3 dakika kadar pişirerek erimesini sağlayın. Fırından çıkarıp soğumasını ve sertleşmesini bekleyin. Çıtırlaştığında yemeklerinizle birlikte servis edebilirsiniz.



