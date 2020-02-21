Tüketici kredi faizi tarihi dip seviyede

Merkez Bankası’nın seriye bağladığı indirimler; tüketici, konut ve taşıt kredilerine de yansıdı. Gelinen noktada özellikle ihtiyaç (tüketici) kredi faizleri yüzde 0.89’a (ING ve TEB) kadar düştü. Bu seviyelere en yakın oranlar en son Haziran 2013’te görülmüştü. Merkez Bankası’nın verilerine göre; Haziran 2013’te yıllık ortalama tüketici kredi faizleri yüzde 11.78’i test etmişti. Bu da aylık ortalamada yüzde 0.98’e işaret ediyor. Ancak o dönemde de bugünkü gibi daha düşük faizle kredi veren bankalar bulunuyordu. Hatta yüzde 0.83’le kredi verenler dahi vardı. Bugünse kredi faizleri bu seviyelere oldukça yaklaştı. Daha 1.5-2 yıl öncesinde aylık tüketici kredi faizleri yüzde 3’leri aşmıştı.

Yapılandırmayla kâra geçin

Yüksek faiz oranlarından kredi kullananlar içinse yeniden yapılandırma imkanı var. İhtiyaç kredilerinin de yapılandırılabileceğini belirten Hesapkurdu.com Kredi Ürün Müdürü Ersin Yaşar, “Örneğin, Şubat 2019’da 24 ay vade ile 20 bin TL’lik ihtiyaç kredisi kullanan bir kişi en düşük faiz oranı olan yüzde 1.89 üzerinden kredi aldıysa, ödeyeceği toplam tutar 2 yıl sonunda 26 bin 155 TL olacak. Ancak bugün, kalan bir yılık borç için yapılandırmaya giderse mevcut kredi faizi oranı yüzde 0.89 üzerinden 3 bin 370 TL tasarruf sağlamış olacak” dedi.

İbre halen aşağı

İhtiyaç faizlerindeki bu oran çoğu özel bankanın konut kredisi faizlerinde uyguladığı orandan bile daha düşük bir seviyeye işaret ediyor. Şu anda özel bankalar konut kredilerinde yüzde 0.95 faiz uyguluyor. Kamu bankaları ise faizi yüzde 0.79’a kadar çekti. Taşıtta ise aylık faiz yüzde 0.94’ten başlıyor. Yerli oto alımlarında ise faiz yüzde 0.49’a iniyor.

Not: İhtiyaç kredi faizleri bankalara göre değişiklik gösterdiği için farklı faiz oranlarına göre hesaplama yaptık. Ayrıca masraflara göre taksit ve toplam ödemeler de farklı çıkabilir.

HÜLYA ÇAYLAK