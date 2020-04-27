Tüketici kredisinde tarihi düşüş

Corona virüsün ekonomiye etkilerini azaltmak için yürütülen mücadelenin finansal cephesinde mucizeler yaratan kamu bankalarının uyguladığı stratejiler, kredi faizlerini tarihin en düşük seviyelerine çekti. Merkez Bankası'nın açıkladığı verilere göre, 3 Nisan'da yüzde 16.10 olan tüketici kredisi ortalama faizleri 17 Nisan'da yüzde 9.45 ile verinin tutulmaya başlandığı 2002'den bu yana en düşük seviyeye geriledi. Tüketici kredisi faizleri, yüzde 11.78'e inmişti. 2018 yılındaki kur saldırısı öncesinde yüzde 19 olan faiz, 12 Ekim 2018'de yüzde 39.36'ya yükseldi.

Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine başlamasından önce yüzde 26.78 olan tüketici kredisi faizleri, 3 Nisan 2020'de yüzde 16.10 olarak gerçekleşti. Bu tarihten sonra kamu bankalarının başlattığı Temel İhtiyaç Destek Paketi, faizlerdeki düşüş hızlandırdı. Geliri 5 bin liranın altında olan bireysel tüketici için hazırlanan Temel İhtiyaç Destek Paketi'de 6 ay ödemesiz dönem, 36 ay vade, faiz yüzde 0.49 olarak belirlendi. Kamu bankalarının küçük işletmeler ve esnaf için başlattığı kampanyalar, ticari kredi faizlerini 5.5 yılın en düşük seviyesine indirdi. Merkez Bankası verilerine göre ticari kredide ortalama faiz 17 Nisan'da yüzde 10.72'ye inerek 26 Eylül 2014'ten bu yana en düşük seviyeye geriledi. Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine başladığı Temmuz 2019'dan bu yana ticari kredide faiz yüzde 50 düştü.







