Tüketiciler en çok kart aidatından şikayetçi

Verilere göre; tüketicilerin bu sektörde en çok şikayet ettiği konu, kart aidat ücretleri ve iadesinde yaşanan sorunlar oldu. Bunu banka kartı ve kredi kartının teslim edilme sorunu, ATM’den yatırılan paranın hesaba geçmemesi ve ATM’nin işlem yaparken kartı yutması gibi sorunlar izledi.

Bankalara ilişkin en çok şikayet nisan ayında gelirken 2020’de 1 milyonu aşkın kişi bankalara dair araştırma yapmak için Şikayetvar’ı ziyaret etti.

TELEFONDA BEKLEME SÜRESİ

Bankalarla ilgili en çok gündeme gelen diğer konular şöyle: