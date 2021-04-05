Tüketiciler en çok kart aidatından şikayetçi
Tüketicilerin marka ve işlemlerle ilgili yaşadıkları sorunları paylaştıkları platform ‘Şikayetvar’, bankalarla ilgili en çok sorun yaşanan konuları derledi.
05 Nisan 2021, Pazartesi 07:00 Son Güncelleme:
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Verilere göre; tüketicilerin bu sektörde en çok şikayet ettiği konu, kart aidat ücretleri ve iadesinde yaşanan sorunlar oldu. Bunu banka kartı ve kredi kartının teslim edilme sorunu, ATM’den yatırılan paranın hesaba geçmemesi ve ATM’nin işlem yaparken kartı yutması gibi sorunlar izledi.
Bankalara ilişkin en çok şikayet nisan ayında gelirken 2020’de 1 milyonu aşkın kişi bankalara dair araştırma yapmak için Şikayetvar’ı ziyaret etti.
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Bankalarla ilgili en çok gündeme gelen diğer konular şöyle:
- İnternet ve mobil bankacılığa girişte sorun olması.
- Müşteri hizmetlerine bağlanmada çok fazla bekleme ve bağlanamama.
- İhtiyaç kredisi çekme-ödeme kanallarının yetersiz olması.
- Sicil affının reddedilmesi ve buna bağlı olarak kredi alamama.
- İnternet alışverişlerinde 3D güvenlik kod onayı gelmeden işlemin yapılması.
- Kredi kartı limit artırım talebinin olumsuz olması.
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