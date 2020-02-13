Tüketicilere yeni haklar

Ticaret Bakanlığı, tüketicileri korumak için yeni önlemler aldı. Bu kapsamda satış sonrası hizmet verme yükümlülüğü olan ürünlere yenilerini ekledi. Tablet, kitap okuyucu, sanal gerçeklik gözlüğü, akıllı ev ve otomasyon sistemleri, duşakabin, ATV araç, motorlu bisiklet, motorlu scooter, akıllı saat ve bileklikler, drone gibi kullanımı artan ürünler için satış sonrası hizmet verme yükümlülüğü getirildi. Uygulama, 1 Temmuz’da yürürlüğe girecek. Yetkisiz servislere yönelik önlemler de devreye alındı. Buna göre; sözleşmesi feshedilen veya yetkili kılınan servisler güncel olarak firmaların internet sitelerinde yer alacak. Tüketicilerin yetkili servisi aradığında çağrı merkezi gibi uygulamalar sonucunda telefonda bekletilerek olağan ücret tarifesinden daha fazla telefon ücretine maruz kalmaları önlenecek.

Kargoya önlem

Servis bilgilerindeki değişikliklerin, sektörlerden gelen talepler dikkate alınarak 15 gün içerisinde bakanlığa bildirilmesine yönelik süre 30 güne çıktı. Garanti hükümleri kapsamında tüketicinin satıcıya gönderdiği arızalı ürünün kargo, nakliye, posta gibi giderlerinin firmalar tarafından karşılanacağı hüküm altına alınarak, tüketicilerin bu konuda menfaat kaybına uğramaları engellendi.

45 iş günü sınırı

Ayrıca bazı ürünlerin azami tamir sürelerinde değişiklik yapıldı. Otomobiller, kamyonetler, motosikletler, ATV araçları, motorlu bisikletler, motorlu scooterlar, deniz motosikletleri, yatlar, kar motosikletleri ve karavanlar için aztamir süresi 45 iş günü olarak yeniden düzenlendi.