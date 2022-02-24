Hijyenik olmadığı düşünülse de, tükürük ağız sağlığı ve insan vücudunun genel sağlığı için çok faydalı bir vücut salgısı. Tükürük sayesinde ağızdaki mukoz zarların kuruması önleniyor. Tükürük, gıdaları nemlendirerek çiğnememize ve yutmamıza yardımcı oluyor. Ayrıca tükürük bezlerinin ürettiği tükürük sindirim sürecini de başlatıyor ve dişleri çürümekten koruyor. İlginç bir şekilde yemeklerden ve içeceklerden aldığımız lezzeti de artırıyor! Diş Hekimi Pertev Kökdemir, tükürüğün en önemli 4 faydasını paylaştı.

1) Ağzı temiz tutuyor

Tükürük, dişleri ve ağzı temizleyerek herhangi bir bakteri veya virüsten uzak tutmaya yarıyor.

Böylece ağzı ve dişleri sağlıklı durumda tutmaya yardımcı oluyor. Yani tükürük bizim bağışıklık sistemimizin bir parçası.

2) Yediklerimizde bulunan asidik içerikleri nötralize etmeye yarıyor

Tükettiğimiz yiyecek ve içeceklerin çoğu asidik içeriğe sahip ve tükürük onu nötralize etmeye ve yumuşak dokuları, dişleri ve diş etlerini güvende tutmaya yardımcı oluyor.

Tükürük yutulduğunda yemek borusu çevresinde zararlı tahriş edici maddelere karşı da koruyucu bir kalkan oluşturarak mide ekşimesini önlüyor.





3) Diş çevresinde koruyucu bir plak görevi görüyor

Tükürükte bulunan pelikil adı verilen bağışıklık proteinleri, dişlerin etrafında koruyucu bir tabaka oluşturarak bakterilerin hızlı bir şekilde yok edilmesine yardımcı oluyor.

Ayrıca dişleri asitlerin neden olduğu demineralizasyona karşı koruyor.

Ancak pelikilin bir dezavantajı var. Düzenli olarak dişlerimizi fırçalamazsak diş taşı oluşumuna giden yolun ilk adımı. Bu nedenle bu koruyucu tabakanın sürekli yenilenmesini sağlamak için düzenli olarak dişlerin fırçalanması gerekiyor.

4) Sindirime yardımcı oluyor

Tükürük, katı ve sıvı yiyeceklerin lezzetini artırıyor.

Daha fazla sindirim için bağırsaklara ulaştığında yiyecekleri parçalayan ağzın, pH seviyesini dengelemesinde rol oynuyor.





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