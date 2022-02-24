Beden Sağlığı İlginç bilgiler: Hem ağız ve diş hem de vücut sağlığı için tükürüğün çok faydalı olduğunu biliyor muydunuz?

İlginç bilgiler: Hem ağız ve diş hem de vücut sağlığı için tükürüğün çok faydalı olduğunu biliyor muydunuz?

Beden Sağlığı

İlginç bilgiler: Hem ağız ve diş hem de vücut sağlığı için tükürüğün çok faydalı olduğunu biliyor muydunuz?

Ağızdaki mukoz zarların kurumasını önlerken gıdaları nemlendirerek çiğnemeye ve yutmaya yardımcı olan tükürüğün, sandığınızdan çok daha fazla faydası var. Faydalarının yanı sıra en ilginç özelliklerinden biri yediklerimizin ve içtiklerimizin lezzetini artırmaya yardımcı olması. Yani ağız kuruluğu yaşayan bir kişi aslında besinlerden yeterli lezzeti alamıyor. Bir diğer yandan tükürük sayesinde sindirim süreci başlıyor, dişler çürümekten korunuyor. Peki başka? İşte tükürüğün sağlığa 4 faydası!

24 Şubat 2022, Perşembe 16:18 Son Güncelleme:
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Hijyenik olmadığı düşünülse de, tükürük ağız sağlığı ve insan vücudunun genel sağlığı için çok faydalı bir vücut salgısı. Tükürük sayesinde ağızdaki mukoz zarların kuruması önleniyor. Tükürük, gıdaları nemlendirerek çiğnememize ve yutmamıza yardımcı oluyor. Ayrıca tükürük bezlerinin ürettiği tükürük sindirim sürecini de başlatıyor ve dişleri çürümekten koruyor. İlginç bir şekilde yemeklerden ve içeceklerden aldığımız lezzeti de artırıyor! Diş Hekimi Pertev Kökdemir, tükürüğün en önemli 4 faydasını paylaştı.

1) Ağzı temiz tutuyor

  • Tükürük, dişleri ve ağzı temizleyerek herhangi bir bakteri veya virüsten uzak tutmaya yarıyor.
  • Böylece ağzı ve dişleri sağlıklı durumda tutmaya yardımcı oluyor. Yani tükürük bizim bağışıklık sistemimizin bir parçası.

2) Yediklerimizde bulunan asidik içerikleri nötralize etmeye yarıyor

  • Tükettiğimiz yiyecek ve içeceklerin çoğu asidik içeriğe sahip ve tükürük onu nötralize etmeye ve yumuşak dokuları, dişleri ve diş etlerini güvende tutmaya yardımcı oluyor.
  • Tükürük yutulduğunda yemek borusu çevresinde zararlı tahriş edici maddelere karşı da koruyucu bir kalkan oluşturarak mide ekşimesini önlüyor.
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3) Diş çevresinde koruyucu bir plak görevi görüyor

  • Tükürükte bulunan pelikil adı verilen bağışıklık proteinleri, dişlerin etrafında koruyucu bir tabaka oluşturarak bakterilerin hızlı bir şekilde yok edilmesine yardımcı oluyor.
  • Ayrıca dişleri asitlerin neden olduğu demineralizasyona karşı koruyor.
  • Ancak pelikilin bir dezavantajı var. Düzenli olarak dişlerimizi fırçalamazsak diş taşı oluşumuna giden yolun ilk adımı. Bu nedenle bu koruyucu tabakanın sürekli yenilenmesini sağlamak için düzenli olarak dişlerin fırçalanması gerekiyor.

4) Sindirime yardımcı oluyor

  • Tükürük, katı ve sıvı yiyeceklerin lezzetini artırıyor.
  • Daha fazla sindirim için bağırsaklara ulaştığında yiyecekleri parçalayan ağzın, pH seviyesini dengelemesinde rol oynuyor.
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