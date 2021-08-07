Cihaz, şu anda bazı COVID-19 mutasyonlarını tespit etmek için kullanılabiliyor. Bu teknoloji, virüsün farklı varyantlarını izlemeyi, özellikle de genetik dizileme tesislerine sahip olmayan bölgelerde çok daha kolay hale getiriyor.

MIT Tıp Mühendisliği ve Bilimi Enstitüsü'nde (IMES) görev yapan James Collins, konu hakkında “Platformumuzun, ortaya çıkan yeni varyantları tespit etmek için programlanabileceğini ve hızlı bir şekilde yeniden kullanabileceğimizi gösterdik. Bu çalışmada İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya varyantlarını hedefledik; ancak platformu, Delta varyantını ve ortaya çıkan diğer varyantları teşhis etmek için kolayca uyarlayabilmek mümkün” dedi.

Cİhazla COVID-19’u teşhis edebilmek için, sürece RNA gibi nükleik asitleri yok eden, tükürük nükleazları adı verilen enzimleri devre dışı bırakan kritik bir ön işleme adımını dahil edildi. Tükürük örneği cihaza girdiğinde, nükleazlar ısı ve iki kimyasal reaktif tarafından etkisiz hâle getiriliyor. Daha sonra tükürük bir zardan geçirilerek viral RNA’nın özü çıkarılıyor ve yoğunlaştırılıyor. RNA örneği daha sonra, cihaz içindeki kapalı su kaplarının otomatik olarak delinmesiyle etkinleştirilen, dondurularak kurutulmuş CRISPR/Cas bileşenlerine maruz bırakılıyor. Tek kapta gerçekleşen reaksiyon, RNA örneğini büyütüyor ve varsa hedef RNA dizisini tespit ediyor.

Araştırmacılar, CRISPR teknolojisine dayanan yeni teşhis cihazının yaklaşık 15 dolara toplanabileceğini, ancak cihazın seri üretime girmesi durumunda bu maliyetlerin önemli ölçüde düşebileceğini söyledi.

Araştırmacılar, sonuçları okuyabilen ve halk sağlığı departmanlarına gönderebilen bir akıllı telefon uygulaması da tasarladı. Böylece ortaya çıkan yeni varyantların takibi daha kolay hâle gelecek.







