Kıyır kıyır bir tatlı yapmak istiyorsanız tül perde tatlısı tarifi tam size göre bir lezzet. Şerbetli tatlı sevenler "tül perde tatlısı nasıl yapılır?" merak ediyor. Her lokmasında ayrı lezzet barındıran tül perde tatlısı tarifi, yapılışı, hazırlanışı, malzemeler ve püf noktası...

TÜL PERDE TATLISI TARİFİ

Tül perde tatlısı malzemeleri

12 adet baklavalık yufka

Yarım su bardağı irmik

Yufkalara sürmek için:

100 gram eritilmiş margarin

1 çay bardağı sıvı yağ

Sos için:

2 adet yumurta

Yarım su bardağı şeker

1 su bardağı süt

1 paket vanilya

2 çay kaşığı kabartma tozu

Şerbeti için:

3 su bardağı şeker

3,5 su bardağı su

5-6 damla limon suyu

Tül perde tatlısı yapılışı

İlk şerbeti hazırlanır. Su ve şeker kaynayınca limon suyu sıkılarak altı kısılır ve 5 dakika kadar daha kaynatılıp soğumaya bırakılır.

Baklavalık yufkanın bir tanesi tezgaha alınıp margarin sıvı yağ karışımından fırçayla her yerine sürülür. Biraz irmik serpiştirilerek yufkanın en başından kenarlarından iki elimizle tutarak büzdüre büzdüre sonuna kadar gelinip pile görünümü verilir ve yağlanmış tepsiye yerleştirilir. Bütün yufkalar aynı şekilde yapılır. 180 derece fırına verilir. Bu aşamada sos hazırlanır. Yumurta ve şeker, mikserle köpük köpük olana kadar çırpılır. Diğer malzemelerde eklenir. Tatlı yaklaşık 20 dakika fırında pişip, üstü güzelce kızarınca fırından alınıp hazırlanan sos malzemesi üzerine yemek kaşığıyla her yerine gelecek şekilde gezdirilir. Fırının derecesi 10 derece düşürülüp, tekrar fırına verilir ve sos malzemesi ortalama 10 dakika daha pişirilir. Fırından çıkan tatlının ilk sıcağı çıkınca soğuk şerbet üzerine dökülür.



