Tül perde tatlısı tarifi ve yapılışı: Tül perde tatlısı nasıl yapılır?
İrmik ve baklavalık yufkayla yapılan tül perde tatlısı tarifi, adını tüle benzemesinden alıyor. Tadını çok seveceğiniz tül perde tatlısı görüntüsüyle de iştahları kabartıyor. Peki, tül perde tatlısı nasıl yapılır? Kaç dakikada pişer? Tül perde tatlısı tarifi, yapılışı, hazırlanışı, malzemeler ve püf noktası...
14 Temmuz 2021, Çarşamba 12:29 Son Güncelleme:
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Kıyır kıyır bir tatlı yapmak istiyorsanız tül perde tatlısı tarifi tam size göre bir lezzet. Şerbetli tatlı sevenler "tül perde tatlısı nasıl yapılır?" merak ediyor. Her lokmasında ayrı lezzet barındıran tül perde tatlısı tarifi, yapılışı, hazırlanışı, malzemeler ve püf noktası...
TÜL PERDE TATLISI TARİFİ
Tül perde tatlısı malzemeleri
- 12 adet baklavalık yufka
- Yarım su bardağı irmik
- Yufkalara sürmek için:
- 100 gram eritilmiş margarin
- 1 çay bardağı sıvı yağ
Sos için:
- 2 adet yumurta
- Yarım su bardağı şeker
- 1 su bardağı süt
- 1 paket vanilya
- 2 çay kaşığı kabartma tozu
Şerbeti için:
- 3 su bardağı şeker
- 3,5 su bardağı su
- 5-6 damla limon suyu
İlk şerbeti hazırlanır. Su ve şeker kaynayınca limon suyu sıkılarak altı kısılır ve 5 dakika kadar daha kaynatılıp soğumaya bırakılır.
Baklavalık yufkanın bir tanesi tezgaha alınıp margarin sıvı yağ karışımından fırçayla her yerine sürülür. Biraz irmik serpiştirilerek yufkanın en başından kenarlarından iki elimizle tutarak büzdüre büzdüre sonuna kadar gelinip pile görünümü verilir ve yağlanmış tepsiye yerleştirilir. Bütün yufkalar aynı şekilde yapılır. 180 derece fırına verilir. Bu aşamada sos hazırlanır. Yumurta ve şeker, mikserle köpük köpük olana kadar çırpılır. Diğer malzemelerde eklenir. Tatlı yaklaşık 20 dakika fırında pişip, üstü güzelce kızarınca fırından alınıp hazırlanan sos malzemesi üzerine yemek kaşığıyla her yerine gelecek şekilde gezdirilir. Fırının derecesi 10 derece düşürülüp, tekrar fırına verilir ve sos malzemesi ortalama 10 dakika daha pişirilir. Fırından çıkan tatlının ilk sıcağı çıkınca soğuk şerbet üzerine dökülür.