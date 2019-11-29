Evin güzel görünmesini sağlayan ve temizliği en çok göze çarpan eşyası tül ve perdedir. Tül ve perdeleri beyaz gösterme yöntemleri hemen hemen çoğu ev kadının merak konusudur. Tül ve perde beyazlatma yöntemleri arıyor veya tül ve perde nasıl temizlenir merak ediyorsanız haberimize bakın.

Tül ve perde nasıl temizlenir? Tül ve perde beyazlatma yöntemleri nelerdir?

Tül ve perdeleri toz şeker ile beyazlatma yöntemi

Tül ve perdeleri yıkarken her zaman yaptığınız gibi makinenin içerisine koyuyorsunuz. Tek fark içerisine 2 tatlı kaşığı toz şeker ekleyip öyle çalıştırıyoruz. Böylece perdelerimiz daha beyaz oluyor.

Tül ve perdeleri sirke ile beyazlatma yöntemi

Tül ve perde yıkarken deterjan gözüne ekleyeceğiniz 1 ölçek sirke perdelerinizin daha beyaz ve daha yumuşak olmasını sağlıyor.

Tül ve perdeleri kaya tuzu ile beyazlatma yöntemi

Tül ve perde yıkama işlemini daha önceden planlandıysa perdeleri bir gece önceden kova içerisine su doldurup 4 yemek kaşığı kaya tuzu ekleyip perdeleri de bu suda bekletirseniz yıkadığınızda bembeyaz olduğunu göreceksiniz.

Tül ve perdeleri bulaşık makinesi tableti ile beyazlatma yöntemi

Tül ve perdeleri yıkarken her zaman yaptığınız gibi makinenin içerisine koyuyorsunuz. Bu sefer içerisine bulaşık makinesi tableti ekleyip öyle çalıştırıyoruz. Bu sayede perdelerimiz daha beyaz oluyor.

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