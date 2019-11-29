Tül ve perde nasıl temizlenir? Tül ve perde beyazlatma yöntemleri nelerdir?
Evimizin daha şık görünmesini sağlayan en önemli eşyamız tül ve perdelerdir. Ev hanımlarının düzenli periotlarda yıkadığı perdelerin daha beyaz görünmesi için farklı yöntemler arayışına girerler. Tülleri ve perdeleri daha beyaz göstermenin bir çok püf noktası var. Tül ve perde nasıl temizlenir merak ediyorsanız yada tül ve perde beyazlatma yöntemleri arıyorsanız detaylar haberimizde.
Evin güzel görünmesini sağlayan ve temizliği en çok göze çarpan eşyası tül ve perdedir. Tül ve perdeleri beyaz gösterme yöntemleri hemen hemen çoğu ev kadının merak konusudur. Tül ve perde beyazlatma yöntemleri arıyor veya tül ve perde nasıl temizlenir merak ediyorsanız haberimize bakın.
Tül ve perde nasıl temizlenir? Tül ve perde beyazlatma yöntemleri nelerdir?
Tül ve perdeleri toz şeker ile beyazlatma yöntemi
Tül ve perdeleri yıkarken her zaman yaptığınız gibi makinenin içerisine koyuyorsunuz. Tek fark içerisine 2 tatlı kaşığı toz şeker ekleyip öyle çalıştırıyoruz. Böylece perdelerimiz daha beyaz oluyor.
Tül ve perdeleri sirke ile beyazlatma yöntemi
Tül ve perde yıkarken deterjan gözüne ekleyeceğiniz 1 ölçek sirke perdelerinizin daha beyaz ve daha yumuşak olmasını sağlıyor.
Tül ve perdeleri kaya tuzu ile beyazlatma yöntemi
Tül ve perde yıkama işlemini daha önceden planlandıysa perdeleri bir gece önceden kova içerisine su doldurup 4 yemek kaşığı kaya tuzu ekleyip perdeleri de bu suda bekletirseniz yıkadığınızda bembeyaz olduğunu göreceksiniz.
Tül ve perdeleri bulaşık makinesi tableti ile beyazlatma yöntemi
Tül ve perdeleri yıkarken her zaman yaptığınız gibi makinenin içerisine koyuyorsunuz. Bu sefer içerisine bulaşık makinesi tableti ekleyip öyle çalıştırıyoruz. Bu sayede perdelerimiz daha beyaz oluyor.
Bu haberi de okudularEvi daha çok ısıtmanın yöntemleri nelerdir? Reglaj ayarı nasıl yapılır?
Bu haberi de okudularFırın içi nasıl temizlenir? Fırın temizlemenin kolay yolu nelerdir?
Bu haberi de okudularKoltuk silmenin püf noktaları nelerdir? Koltuk silme tüyoları