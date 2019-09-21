Tülin şahin: Aklımda milyonlarca soru var

38 yaşındaki manken, hamileliğinin 7’nci ayında. Bir kızı olacak. Anne adayı, “Aklımda milyon tane soru var; acaba bebeğim kime benzeyecek, nasıl biri olacak, hayatım değişecek mi?

'EŞİM BANA GÜÇ VERİYOR'

İnanılmaz bir süreç. Sağolsun eşim beni hep rahatlatıyor, güç veriyor” dedi.





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