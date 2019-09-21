Tülin şahin: Aklımda milyonlarca soru var

Tülin Şahin, Amerika’da ortak arkadaşları aracılığı ile tanıştığı Portekizli Pedro de Noronha ile nisanda nikâh masasına oturmuştu

21 Eylül 2019, Cumartesi 09:01
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Tülin şahin: Aklımda milyonlarca soru var

38 yaşındaki manken, hamileliğinin 7’nci ayında. Bir kızı olacak. Anne adayı, “Aklımda milyon tane soru var; acaba bebeğim kime benzeyecek, nasıl biri olacak, hayatım değişecek mi?

'EŞİM BANA GÜÇ VERİYOR'

İnanılmaz bir süreç. Sağolsun eşim beni hep rahatlatıyor, güç veriyor” dedi.


Haberin fotoğrafları için tıklayınTülin Şahin'den 6. ay pozu


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