Tülin şahin: Aklımda milyonlarca soru var
Tülin Şahin, Amerika’da ortak arkadaşları aracılığı ile tanıştığı Portekizli Pedro de Noronha ile nisanda nikâh masasına oturmuştu
38 yaşındaki manken, hamileliğinin 7’nci ayında. Bir kızı olacak. Anne adayı, “Aklımda milyon tane soru var; acaba bebeğim kime benzeyecek, nasıl biri olacak, hayatım değişecek mi?
'EŞİM BANA GÜÇ VERİYOR'
İnanılmaz bir süreç. Sağolsun eşim beni hep rahatlatıyor, güç veriyor” dedi.
Haberin fotoğrafları için tıklayınTülin Şahin'den 6. ay pozu