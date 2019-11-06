Tülin Şahin anne oldu Geçen nisan ayında Portekizli bankacı Pedro Noronha'yla dünyaevine giren 38 yaşındaki Tülin Şahin, kısa süre sonra hamile olduğunu açıklamıştı. Kızını kucağına almak için gün sayan Tülin Şahin, dün anne oldu.