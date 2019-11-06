Tülin Şahin anne oldu
Geçen nisan ayında Portekizli bankacı Pedro Noronha'yla dünyaevine giren 38 yaşındaki Tülin Şahin, kısa süre sonra hamile olduğunu açıklamıştı. Kızını kucağına almak için gün sayan Tülin Şahin, dün anne oldu.
Doğum için İstanbul'u tercih eden Tülin Şahin, önceki gün saat 12.08'de, Siena adını verdikleri kızını dünyaya getirdi.
Annesine benziyor
Kızının dünyaya geldiğini sosyal medyadan müjdeleyen baba Pedro de Noronha, doğuma girip Siena'nın dünyaya gelişine de şahitlik etmiş.
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