Tülin Şahin anne oldu

Geçen nisan ayında Portekizli bankacı Pedro Noronha'yla dünyaevine giren 38 yaşındaki Tülin Şahin, kısa süre sonra hamile olduğunu açıklamıştı. Kızını kucağına almak için gün sayan Tülin Şahin, dün anne oldu.

06 Kasım 2019, Çarşamba 10:08 Son Güncelleme:
A A
Tülin Şahin anne oldu

Doğum için İstanbul'u tercih eden Tülin Şahin, önceki gün saat 12.08'de, Siena adını verdikleri kızını dünyaya getirdi.

Annesine benziyor

Kızının dünyaya geldiğini sosyal medyadan müjdeleyen baba Pedro de Noronha, doğuma girip Siena'nın dünyaya gelişine de şahitlik etmiş.


Bu haberi de okudularTülin Şahin son defilesinde Kırkpınar pehlivanlarıyla podyumda

Bu haberi de okudularTülin Şahin: Kızımdan dayak yedim

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
Sıradaki haber yükleniyor...