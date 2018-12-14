Tülin Şahin aşk sarhoşu
Dün 38 yaşına giren manken Tülin Şahin, yeni yaşına aşkla uyandı
Tülin Şahin, güne Portekizli iş insanı Pedro De Noronha'nın kendisine aldığı kırmızı gül buketiyle başladı.
Ünlü model, güllerini Instagram'da paylaşıp sevgilisine sosyal medya hesabından teşekkür etti.
MUTLULUĞU ONDA BULDU
Tülin Şahin, Memet Özer'den boşandıktan sonra aradığı mutluluğu Noronha'da bulmuştu. (Takvim)
Haberin fotoğrafları için tıklayınTülin Şahin ile sevgilisi Pedro De Noronha'dan ilk fotoğraf
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