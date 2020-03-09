Tülin Şahin: Dolabımda 25 yıllık ceketlerim var

Model, “Müsrif olanlara kızıyorum Bir aldığım elbiseyi senelerce kullanırım. Gerekirse tadilat yaparım. Aldığımız kıyafetleri uzun süre giyebiliriz. Dolabımda 25 yıllık ceketlerim ve 20 yıllık hırkalarım var” dedi.

Tülin Şahin geçtiğimiz günlerde bir dergiye röportaj vermişti. İşte Tülin Şahin'in açıklamaları:

● “Hamileliğim yaza denk gelince kısmen zor geçti. Bel fıtığı ağrılarım arttı.”

● “İlk günden beri geceleri Siena Leyla ile el ele uyuyoruz.”

● “Gebe kaldığımda 59 kiloydum, 73’le tamamladım. Şu an 63’üm. Zayıflamak için hiç acele etmiyorum. Yavaş yavaş 12 kilo daha vereceğim. Spora başlamadım bile. Biraz göbekli gezmekte sorun görmüyorum. Kadınların doğumdan hemen sonra fit olması isteniyor. Yok öyle bir dünya!”

● “Mankenliği bırakmayı düşünmüyorum. Önümüzdeki hafta Londra’da Y Plus’ın defilesine çıkacağım.”





İlgili Haberler Tülin Şahin'in hedefi 12 kilo daha vermek



