Yıllardır çocuk özlemi kurduğunu belirten Tülin Şahin, “Hayallerime kavuşacağım günü iple çekiyorum. Eşim de çok heyecanlı. Bana daha da güzelleştiğimi söylüyor, iltifatlar yağdırıyor” dedi.

KİTAP YAZACAK

Tülin Şahin, “Pedro üzerime titriyor, bana çok yardımcı oluyor. Daha şimdiden bebeğimizin geleceğine dair planlar yapmaya başladı. Ben de bir yayın grubuyla anlaştım. Hamilelik ve sonrasında anneliğe dair bir kitap yazacağım.

YouTube’dan da tecrübelerimi paylaşacağım” diye konuştu. Anne adayı, sağlıklı beslendiğini de söyledi.

Öte yandan, Tülin Şahin kızına biri yabancı iki isim koyacak. İlki; Siena. İkincisine ise henüz karar vermedi.

HALİL KALMUK/ POSTA