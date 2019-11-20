Tülin Şahin hamile elbiselerini bağışladı
Tülin Şahin ikinci evliliğini Portekizli ile Pedro de Noronha ile Nisan 2018’de Porto’da yapmıştı.
Anne olmak için elini çabuk tutan 38 yaşındaki manken, 4 Kasım’da da kızı Siena Leyla’yı İstanbul’da dünyaya getirmişti. Tülin Şahin, ‘Modern Kahramanlar Topluluğu’na katıldı ve hamilelik döneminde giydiği tüm kıyafetleri Türk Eğitim Vakfı’na bağışladı.
Geliriyle genç kızların eğitim ihtiyaçları karşılanacak
Kıyafetler, Etiler Akmerkez’in alt katındaki Givin’de satışa çıkacak. Elde edilen gelirle genç kızların eğitim ihtiyaçları karşılanacak.
Tülin Şahin, kızıyla ilk fotoğrafını Instagram hesabından "Allah’ım kelimeler yetersiz" notuyla paylaştı.
Halil Kalmuk/ POSTA
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