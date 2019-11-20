Tülin Şahin hamile elbiselerini bağışladı

Tülin Şahin ikinci evliliğini Portekizli ile Pedro de Noronha ile Nisan 2018’de Porto’da yapmıştı.

20 Kasım 2019, Çarşamba 07:41 Son Güncelleme:
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Tülin Şahin hamile elbiselerini bağışladı

Anne olmak için elini çabuk tutan 38 yaşındaki manken, 4 Kasım’da da kızı Siena Leyla’yı İstanbul’da dünyaya getirmişti. Tülin Şahin, ‘Modern Kahramanlar Topluluğu’na katıldı ve hamilelik döneminde giydiği tüm kıyafetleri Türk Eğitim Vakfı’na bağışladı.

Geliriyle genç kızların eğitim ihtiyaçları karşılanacak

Kıyafetler, Etiler Akmerkez’in alt katındaki Givin’de satışa çıkacak. Elde edilen gelirle genç kızların eğitim ihtiyaçları karşılanacak.

Tülin Şahin, kızıyla ilk fotoğrafını Instagram hesabından "Allah’ım kelimeler yetersiz" notuyla paylaştı.

Halil Kalmuk/ POSTA

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