Magazin Tülin Şahin hem dans etti, hem evini silip süpürdü

Tülin Şahin hem dans etti, hem evini silip süpürdü

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Tülin Şahin hem dans etti, hem evini silip süpürdü

38 yaşındaki Tülin Şahin müzik eşliğinde ev temizlerken bir yandan da dans ettiği anları Instagram hesabından paylaştı.

04 Şubat 2020, Salı 07:01 Son Güncelleme:
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Tülin Şahin ikinci evliliğini Portekizli Pedro de Noronha ile Nisan 2018’de Porto’da yapmıştı. Anne olmak için elini çabuk tutmuş, 4 Kasım’da kızı Siena Leyla’yı İstanbul’da dünyaya getirmişti. 38 yaşındaki manken önceki gün bebeğini uyuttu, sonra müziği açtı, evi temizlemeye başladı. Bir yandan da dans etti. Instagram’da paylaştığı karelere yorum yağdı.

"İddialıyım"

“Temizlik yapmayı çok severim, iddialıyım, hiç mütevazı olamayacağım” diyen Tülin Şahin “Kolaysa camları ve duşakabini de sil” diyen takipçisine “Ooo hepsini yaptım bile. Siz sadece poz mu verdim sanıyorsunuz?” karşılığını verdi. “Buharlı yer silme makinesini alın” tavsiyesinde bulunan kadın hayranına da “Asfalt kazımıyoruz! Alt tarafı her daim temiz olan evimi silip süpürdüm” diye yanıtladı.


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