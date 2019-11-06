Tülin Şahin, kızı Siena Leyla ile ilk fotoğrafını paylaştı
4 Kasım'da kızını kucağına alan Tülin Şahin, kızının fotoğrafını Instagram hesabından ilk kez paylaştı
Geçen nisan ayında Portekizli bankacı Pedro Noronha'yla dünyaevine giren 38 yaşındaki Tülin Şahin anne oldu.
Doğum için İstanbul'u tercih eden Tülin Şahin, 4 Kasım saat 12.08'de, Siena adını verdikleri kızını dünyaya getirdi.
Kızının dünyaya geldiğini sosyal medyadan müjdeleyen baba Pedro de Noronha, doğuma girip Siena'nın dünyaya gelişine de şahitlik etmiş.
Tülin Şahin, kızıyla ilk fotoğrafını Instagram hesabından "Allah’ım kelimeler yetersiz" notuyla paylaştı.
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