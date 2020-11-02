Tülin Şahin: Kızım sayesinde kendimi buldum

Kızı Siena Leyla’nın babası, Portekizli Pedro de Noronha ile mahkemelik olan Tülin Şahin, InStyle dergisine röportaj verdi. 20 yıldır podyumda yürüyen kıdemli manken, “İşimi hâlâ ilk günkü aşkla yapıyorum. Çok çalışkan ve disipliyim. Bir asker gibiyim. Tüm sektör bilir bunu” diye konuştu. Dinlenmek kelimesini bile unuttuğunu söyleyen Tülin Şahin, “Bebeğimi uyutur uyutmaz ütü yapıyorum, çamaşır yıkıyorum, kızımın yemeğini hazırlıyorum” dedi.

İşte Tülin Şahin'in açıklamaları:

“Siena Leyla bana çok şey kattı. Daha sabırlı olmayı öğretti. Beni törpüledi. Hayatı yeniden keşfetmemi sağladı. Sayesinde zamanı iyi kullanmam gerektiğini anladım. Artık bir güne 72 saat sığdırıyorum. Anne olmaya bayıldım. Kendimi buldum. Hamilelik döneminde canımın istediğini yedim. Sonrasında da kiloları hiç dert etmedim. Bedenim hâlâ ‘spor yap’ demiyor. Bu sürecin tadını çıkarıyorum. Kolay mı; sonuçta 9 ay boyunca içerde bir insan ürettim.”

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