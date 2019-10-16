Tülin Şahin: Kızımdan dayak yedim Kızına 8 aylık hamile olan manken Tülin Şahin ‘Doğuma 3-4 hafta kaldı, çok heyecanlıyım. Hamileliğin ilk aylarında. Sanki karnımın içinde Rocky maç yapıyormuş gibiydi. Kızımdan dayak yedim. Gece karnımda sürekli tekmeliyor, beni yoruyordu. Valla ilk 3 ay burnumdan geldi’ dedi