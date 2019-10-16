Tülin Şahin: Kızımdan dayak yedim
Kızına 8 aylık hamile olan manken Tülin Şahin ‘Doğuma 3-4 hafta kaldı, çok heyecanlıyım. Hamileliğin ilk aylarında. Sanki karnımın içinde Rocky maç yapıyormuş gibiydi. Kızımdan dayak yedim. Gece karnımda sürekli tekmeliyor, beni yoruyordu. Valla ilk 3 ay burnumdan geldi’ dedi
Danimarka’da doğup büyüyen Şahin, İstanbul’da doğum yapacağını, sağlık sistemine güvendiğini söyledi.
İlginç tespit
Tülin Şahin ‘Kızım olacağını hissettim. Çünkü blue-jean’in içine girememiştim. Kulağa tuhaf gelebilir, ama kız bebek bekleyenin kalça, bacak kısmı kalınlaşırmış’ dedi.
Bu haberi de okudularTülin Şahin son defilesinde Kırkpınar pehlivanlarıyla podyumda