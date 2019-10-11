Tülin Şahin son defilesinde Kırkpınar pehlivanlarıyla podyumda

Müge Dağıstanlı/ POSTA

Modacı Yakup Biçer ‘Pehlivan’ adını verdiği yeni koleksiyonunu şöyle anlattı:

'Çocukluğumun süper kahramanları pehlivanlardı'

“Çocukluğumun süper kahramanları pehlivanlardı. Bu nedenle onlara bir saygı duruşunda bulunmak istedim.”

40 mankenin yer aldığı defilede podyuma baş pehlivanlığı uzun yıllar sürdüren İsmail Balaban ile Turan Balaban’ın yanı sıra Kırkpınar pehlivanları da çıktı.

'Doğumdan önceki son defilem'

Kızına 8 aylık hamile olan Tülin Şahin “Doğumdan önceki son defilem” diyerek podyumda yürüdü.

Eşi, Portekizli iş insanı Pedro de Noronha kendisini en önden izledi.





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