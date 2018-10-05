Tülin Şahin ve sevgilisi Pedro evlilik kararı aldı

İddiaya göre, manken Tülin Şahin, iki buçuk aydır birlikte olduğu iş insanı Pedro De Noronha ile evlilik kararı aldı

05 Ekim 2018, Cuma 11:48 Son Güncelleme: 05 Ekim 2018, Cuma 14:17
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POSTA / Müge Dağıstanlı

Tülin Şahin 2.5 aydır Portekizli iş insanı Pedro De Noronha ile birlikte. İddiaya göre; çift ilişkileri henüz çok yeni olsa da evlilik kararı aldı.

SÜRE İSTEDİ

Tülin Şahin yoğun iş temposu nedeniyle sevgilisinden biraz süre istedi. Tülin Şahin ve Pedro, ortak arkadaşları vasıtası ile tanışmışlardı.

GEÇEN YIL BOŞANMIŞTI

Tülin Şahin 12 yıl evli kaldığı Memet Özer’den geçen yıl boşanmıştı.

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