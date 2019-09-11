Tülin Şahin’den annelere tavsiye

Kız bebek bekleyen Tülin Şahin 7 buçuk aya girdi.

Bebeğinin üzerine titreyen Şahin, anne adaylarına da sosyal medyadan tavsiyeler veriyor.

Daha önce mide bulantısı için bileğine nane, lavanta ve zencefil yağı sürüp koklayan ve bu sorundan kurtulduğunu söyleyen güzel mankenden yeni bir tavsiye geldi.

Bebeğin sağlığına iyi geldiğini söyleyen Tülin Şahin, anne adaylarına yüzme önerdi.

Öte yandan 39 yaşındaki manken, bol bol sağlıklı yiyecekler tüketiyor.