Tülin Şahin'in büyük korkusu: Kızımı kaçırabilir!
Tülin Şahin, kızı Siena Leyla’nın babası Pedro de Noronha’dan geçen yıl ayrılmıştı. Şahin, Noronha’nın yan odada yaptığı telefon konuşmasını dinlerken duyduklarını endişeli bir şekilde dile getiriyormuş.
16 Haziran 2021, Çarşamba 08:22 Son Güncelleme:
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Tülin Şahin, yakın dostlarına, “Leyla’yı yurtdışına kaçırmasından çok korkuyorum. Telefonda biriyle konuşup aracı Bulgaristan veya Yunanistan’a getirmesini, orada buluşmaları gerektiğini söylüyordu” diye dert yanıyormuş.
TÜLİN’İ DUVARDAN ATMAK İSTEMİŞ
Tülin Şahin’e yakın bir isim ise şunları söyledi:
“Pedro, geçtiğimiz aylarda henüz 1 yaşındaki bebeklerine karşı da şiddet kullanmış. Hatta Tülin’i de 5 metre yüksekliğindeki duvardan aşağıya itmek istemiş. Tülin kendisini tekme atarak korumuş.”
Pedro de Noronha’nın, Lübnan asıllı eşi Mustafa Aşur ile ayrılık aşamasında olan Işık Keçeci ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.