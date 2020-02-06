Tülin Şahin, 2005’te nikah masasına oturduğu Mehmet Özer’den 2017’de boşanmıştı, Portekizli iş insanı Pedro de Noronha ile Nisan 2019’da evlenmiş, kasımda kızı Siena Leyla’yı kucağına almıştı. Tülin Şahin, Şamdan Plus dergisine röportaj verdi.

Annelik serüvenini, ilişkisini ve mesleğini anlattı. “Eşim ile Amerika’da tanıştık. Ortak bir Amerikalı senatör arkadaşımızın sayesinde oldu. Tanışır tanışmaz evleneceğimizi ve kızımızın olacağını söyledi. Şimdi çok araştırmacı ve ilgili bir baba. Bana yardımı büyük” dedi.

İşte Tülin Şahin'in açıklamarı:

● “Hamileliğim yaza denk gelince kısmen zor geçti. Bel fıtığı ağrılarım arttı.”

● “İlk günden beri geceleri Siena Leyla ile el ele uyuyoruz.”

● “Gebe kaldığımda 59 kiloydum, 73’le tamamladım. Şu an 63’üm. Zayıflamak için hiç acele etmiyorum. Yavaş yavaş 12 kilo daha vereceğim. Spora başlamadım bile. Biraz göbekli gezmekte sorun görmüyorum. Kadınların doğumdan hemen sonra fit olması isteniyor. Yok öyle bir dünya!”

● “Mankenliği bırakmayı düşünmüyorum. Önümüzdeki hafta Londra’da Y Plus’ın defilesine çıkacağım.”



