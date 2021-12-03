Ekonomi Tüm AB’yi etkisi altına aldı! Son 29 yılın en yüksek seviyesine ulaştı

Tüm AB’yi etkisi altına aldı! Son 29 yılın en yüksek seviyesine ulaştı

Ekonomi

Tüm AB’yi etkisi altına aldı! Son 29 yılın en yüksek seviyesine ulaştı

Almanya’da enflasyon artışı son 29 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Kasım ayında tahminleri aşan enflasyon oranı bir önceki yılın kasım ayına göre yüzde 5,2 ile 1992 yılı haziran ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

03 Aralık 2021, Cuma 18:40 Son Güncelleme:
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Almanya Federal İstatistik Dairesi (DESTATİS) tarafından açıklanan son verilere göre, Almanya’daki yıllık enflasyon oranı bir önceki yıla oranla kasım ayında yüzde 5,2‘ye çıktı. Enflasyonun yükselmesinin nedeni olarak enerji fiyatlarının hızlı yükselişi gösterildi.

Patatese yüzde 35,5 zam

Raporda, enerji ve yakıt fiyatlarındaki artışın yüzde 22,1 olduğu kaydedilirken, tüketim mallarının ortalama yüzde 8,7, gıda fiyatlarının yüzde 4,5, hizmet kaleminde ise 2,8’lik bir artışın olduğu bildirildi. Ayrıca zamların en yüksek oranda yapıldığı kalorifer yakıt fiyatının bir yıl içinde yüzde 101,1 arttığı görülürken, benzin ve dizel fiyatlarının yüzde 35 civarında artış gösterdi.

Geçtiğimiz ay yayınlanan raporlarda, tarımsal ürünlerde yüzde 13,3 artış yaşanırken, bu durum alım gücü düşen çalışanları olumsuz yönde etkiliyor. Çok tüketilen gıda ürünlerinden patatese yüzde 35,5 oranında zam yapılırken, koyun, keçi ve sığır etinin yüzde 20 oranında yükseldi.

Enflasyon tüm AB’yi etkisi altına aldı

Almanya’nın yanı sıra tüm diğer Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde de enflasyon verileri beklentileri üzerinde gerçekleşti. Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat tarafından yayınlanan verilerde, Kasım 2021’de Euro bölgesinde yıllık enflasyonun yüzde 4,9 olacağı tahmin ediliyor. Almanya geçen yıl kasım ayında yüzde 6’lık bir enflasyon oranıyla 19 euro ülkesi arasında 6. sırada yer aldı.

Alman Merkez Bankası Başkanı Jens Weidmann yaptığı açıklamada, enflasyondaki artışın kısa vadeli olduğunu savunanların aksine uzun süreceğini katıldığını ifade ederek, "Korkarım enflasyon bazılarının düşündüğü gibi kısa vadeli olmayacak ve daha uzun süre Avrupa Merkez Bankası’nın enflasyon hedefinin üzerinde seyredecek" dedi.

İHA

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