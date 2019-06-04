Tüm aile şokta! Çocuklar oyun oynarken buldu...

Olay, öğle saatlerinde Gaziantep'teki Yeşilova Mahallesi’nde meydana geldi. Mahallede oyun oynayan çocuklar, boş arsada yerde hareketsiz yatan kadını fark edince durumu ailelerine bildirdi. Ailelerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

VÜCUDUNDA DARP İZLERİ VAR

Sağlık görevlilerinin incelemesinde boş alanda hareketsiz yatan Derya Hökelek'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Polis yaptığı araştırmada vücudunda darp izleri olan Derya Hökelek'in cesedinin, ağabeyinin evinin yanında bulunduğunu tespit etti.

Daha önce intihar girişiminde bulunduğu iddia edilen, eşinden ayrılmış olan 3 çocuk annesi Hökelek'in cesedi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

DHA



