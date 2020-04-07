Ekonomi Tüm araçlar için egzoz emisyon ölçümü süresi ertelendi

Tüm araçlar için egzoz emisyon ölçümü süresi ertelendi

Ekonomi

Tüm araçlar için egzoz emisyon ölçümü süresi ertelendi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, corona virüs nedeniyle tüm araçlar için egzoz emisyon ölçümü süresinin ertelendiğini bildirdi.

07 Nisan 2020, Salı 12:44 Son Güncelleme:
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Corona virüs tedbirleri kapsamında, egzoz gazı emisyon ölçüm süresi dolan vatandaşlarımız 3 ay içerisinde ölçüm yaptıramamaları halinde, bu süre sonundan itibaren 45 gün içerisinde emisyon ölçümlerini yaptırabilecek" dedi.

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