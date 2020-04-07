Tüm araçlar için egzoz emisyon ölçümü süresi ertelendi
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, corona virüs nedeniyle tüm araçlar için egzoz emisyon ölçümü süresinin ertelendiğini bildirdi.
07 Nisan 2020, Salı 12:44 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Corona virüs tedbirleri kapsamında, egzoz gazı emisyon ölçüm süresi dolan vatandaşlarımız 3 ay içerisinde ölçüm yaptıramamaları halinde, bu süre sonundan itibaren 45 gün içerisinde emisyon ölçümlerini yaptırabilecek" dedi.
İlgili Haberler
Bu Video
İlgini
Çekebilir
BUNLARI DA OKUYUN