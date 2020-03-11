Milli Eğitim Bakanlığı, BİLSEM’lerde özel yetenekli öğrenciler için okuldaki eğitimlerine ek olarak eğitim programları uyguluyor. Türkiye’deki 174 BİLSEM’de yaklaşık 63 bin öğrenci eğitim alıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2019’da İstanbul, Adana, Antalya, Amasya, Batman, Çorum, Rize, Gaziantep, Tokat ve Tekirdağ’da seçilen 10 BİLSEM’de bin kitaplı kütüphane kurdu. Uygulama bu yıl tüm BİLSEM’lerde hayata geçirilecek.

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