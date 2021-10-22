Tüm dünya şokta! Alec Baldwin film setinde kazara yönetmeni öldürdü

68 yaşındaki aktör ve yapımcı Alec Baldwin'in rol aldığı Rust filminin New Mexico'daki çekimlerinde, Baldwin'in ateşlediği silah yanlışlıkla bir set çalışanını öldürdü, diğerini ise yaraladı.

Ölen kişinin 42 yaşındaki görüntü yönetmeni Halyna Hutchins olduğu belirlendi. Kadının helikopterle hastaneye kaldırıldıktan sonra hayatını kaybettiği açıklandı.

KAMERALAR KAYITTAYDI

Diğer yaralanan kişi ise 48 yaşındaki yönetmen Joel Souza'ydı. Sauza, olayın ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Durumuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Yetkililer söz konusu durumun kameralar kayıttayken yaşandığını belirtti. Hutchins'i öldüren pervaneli silahın bir şekilde gerçek mermilerle mi yüklü olduğu, yoksa film amaçlı boş kartuşlarda kullanılan barutun namludan bir tür döküntü fırlatıp fırlatmadığı belli değil.

Ünlü oyuncu Baldwin'in elinde kuru sıkı olması gereken silahın, gerçek silah ile değiştirilmiş olabileceği yönündeki iddialar da gündemde.

OLAY YERİNDEN İLK KARELER

Bununla birlikte konu hakkında henüz bir açıklama yapmayan Baldwin'in konuşamayacak kadar perişan olduğu kaydedildi.

Olayın ardından yapılan açıklamada "İncelemelere göre sahnede kullanılan silahın ateşlendiği görülüyor. Dedektifler ne tür bir mermi atıldığını araştırıyor. " denildi.

ŞOKE EDEN TWEET

Alec Baldwin, 2017 yılında sosyal medya hesabından "Birini haksız yere öldürmenin nasıl bir his olduğunu merak ediyorum" mesajını paylaşmış.

Baldwin, bu mesajı ABD'de yaşanan bir olay üzerine paylaşmıştı. California'da 22 Eylül 2017'de meydana gelen olayda bir polis, genç bir adamla karşı karşıya gelmişti. Genç adamla uzun süre mücadele eden ve onu yakalamaya çalışan polis sonunda silahını ateşleyip adamı vurmuştu. Baldwin de bu olayın ardından böyle bir mesaj paylaşmıştı.

DİKKAT ÇEKEN BENZERLİK

1880'lerde geçen Western tarzı film Rust'ın oyuncu kadrosunda Alec Baldwin, Travis Fimmel ve Jensen Ackles rol alıyor. Alec Baldwin, filmde kazara birini vuran 13 yaşındaki torununu kaçıran bir dedeyi canlandırıyor.

Bölge şerifinin yaptığı açıklamada kimsenin yargılanmadığı bildirildi.