Dünya Tüm dünya utandı: Kementle insan avı!

Tüm dünya utandı: Kementle insan avı!

Dünya

Tüm dünya utandı: Kementle insan avı!

ABD’nin ‘Vahşi Batı’sı olan Teksas’taki sınır muhafızları dünyayı utandırdı.

21 Eylül 2021, Salı 07:24 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

ABD’nin Meksika sınırına ulaşan Haitili göçmenlere sınır muhafızlarının müdahalesi infial yarattı. Atlı muhafızlar, Teksas sınırındaki Rio Grande nehri üzerinden geçmeye çalışanları durdurmak için ‘kovboyluk’ yaptı, göçmenlere kement attı. İnsanlığın karanlık tarihine geçecek bu görüntülere tepki yağdı.

Sayıları 15 bini bulan yasadışı göçmenlerin ulaştığı 35 bin nüfuslu Del Rio kasabası, federal yetkililerden yardım istedi. Haiti’de halkın yüzde 60’ı yoksulluk içinde yaşıyor.

Sınırda insanlık dramı yaşanırken ABD Başkanı Joe Biden, eşi first lady Jill Biden ile bisiklet turundaydı.

Yazarlarımızdan
Murat Çelik
Temelli ve HDP'ye sorular
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Seçmenler bir kararın eşiğinde
Oral Çalışlar
Murat Gülderen
Can dostlarınıza akıllı çözümler
Murat Gülderen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER İspanya'da kızıl kabus! Kırmızı alarm verildi