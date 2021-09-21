Tüm dünya utandı: Kementle insan avı!
ABD’nin ‘Vahşi Batı’sı olan Teksas’taki sınır muhafızları dünyayı utandırdı.
21 Eylül 2021, Salı 07:24 Son Güncelleme:
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ABD’nin Meksika sınırına ulaşan Haitili göçmenlere sınır muhafızlarının müdahalesi infial yarattı. Atlı muhafızlar, Teksas sınırındaki Rio Grande nehri üzerinden geçmeye çalışanları durdurmak için ‘kovboyluk’ yaptı, göçmenlere kement attı. İnsanlığın karanlık tarihine geçecek bu görüntülere tepki yağdı.
Sayıları 15 bini bulan yasadışı göçmenlerin ulaştığı 35 bin nüfuslu Del Rio kasabası, federal yetkililerden yardım istedi. Haiti’de halkın yüzde 60’ı yoksulluk içinde yaşıyor.
Sınırda insanlık dramı yaşanırken ABD Başkanı Joe Biden, eşi first lady Jill Biden ile bisiklet turundaydı.
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