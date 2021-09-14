Tüm dünyaya gönderecekler

Yaklaşık 10 milyon dolarlık yatırım yapan grup ‘Avşar’ markası maden suyu ve gazoz üretiyor. Şirketin üçüncü kuşak temsilcisi Tarık Demirel, “Afyonkarahisar’dan çıkıp, ulusal zincir marketlerde de yerimizi alıyoruz. En kısa zamanda ihracat pazarlarımıza da bu ürünü yollayacağız” diye konuştu.

İlandır.