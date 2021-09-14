Ekonomi Tüm dünyaya gönderecekler

Tüm dünyaya gönderecekler

Ekonomi

Tüm dünyaya gönderecekler

Mermer ve mermer makineleri alanlarında faaliyet gösteren Demirci Hacı Ömer Oğulları Şirketler Grubu, maden suyu yatırımı ile içecek sektöründe.

14 Eylül 2021, Salı 11:44 Son Güncelleme:
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Yaklaşık 10 milyon dolarlık yatırım yapan grup ‘Avşar’ markası maden suyu ve gazoz üretiyor. Şirketin üçüncü kuşak temsilcisi Tarık Demirel, “Afyonkarahisar’dan çıkıp, ulusal zincir marketlerde de yerimizi alıyoruz. En kısa zamanda ihracat pazarlarımıza da bu ürünü yollayacağız” diye konuştu.

İlandır.

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