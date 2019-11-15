Tüm gece telefonda oyun oynayan adam kör oldu

Çin'de bir adam, gece saatlerce telefonunda oyun oynadığı için gözünden oldu. Gece geç saatlere kadar telefonun küçük ekranında oyun oynaya adam, sabah uyandığında sol gözünün görmediğini fark etti. Kimliği belirsiz kalan adam, ertesi sabah oyun oynamaya devam etmeyi umuyordu.Ancak oyun seansına beş dakika kala, aniden görüşünü kaybetti. Kimliği açıklanmayan adamın görme yetisinin kendiliğinden yerine gelmemesi üzerine Shenzhen Songgang hastanesine gittiği belirtildi.Doktorların yaptığı açıklamaya göre adamın retina damarlarının yırtılması sonucu gözünde kanama meydana geldi. Doktorların lazer tedavisi uyguladığı adamın görme yetisinin 1 ay içinde yerine gelmesi bekleniyor.

Dailymail'in haberine göre, gözün aşırı efor harcaması durumunda ortaya çıkan bu hastalığa verilen isim ise valsalva retinopati. Hastalar bu durumda, puslu görme, kısmi görme kaybı veya tamamen görme kaybı yaşayabilir.





Geçen ay Çin'de gece yatağında uzun süre akıllı telefonuyla uğraşan başka bir adam, göz felci geçirdikten sonra kör olmuştu. Wang isimli adamın, karanlıkta uzun süre telefonuyla oynadığı için santral retinal arter tıkanması yaşadığı ortaya çıkmıştı.

Göz felci olarak da bilinen duruma, retinaya oksijen taşıyan atardamarların tıkanması veya daralması neden olur.

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