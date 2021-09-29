Tüm gerginlik bir golle, tüm söylentiler bir pozla bitti!
PSG, dün akşam Şampiyonlar Ligi'nde kritik bir galibiyet aldı. Erken final gibi karşılaşmada Manchester City'yi konuk eden Fransız ekibi, maçı Gueye ve Messi'nin golleriyle 2-0 kazandı.
29 Eylül 2021, Çarşamba 11:24 Son Güncelleme:
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PSG, Manchester City'yi 2-0 yenerek grupta önemli bir avantaj elde etti. Maça damga vuran olay ise şüphesiz Messi'nin golüydü. PSG'deki ilk golünü atan Messi, takımını rahatlattı. Golün asisti ise Kylian Mbappe'den geldi.
Mbappe'nin asistini gole çeviren Messi, golün ardından ısrarla Mbappe'yi işaret ederek takım arkadaşına sarıldı.
Maç sonu soyunma odasından Neymar-Messi-Mbappe olarak fotoğraf paylaşan üçlü, tüm gerginlik söylentilerini bitirdi.
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