Tüm kanser türlerini tedavi edecek virüs bulundu

Kanser hastalığı tedavisi genellikle sistematik bir şekilde ilerliyor. Doktorlar genellikle kemoterapi ve ameliyat gibi yöntemlere başvuruyor. Bilim insanları kanser hastalığı üzerinde yıllar süren araştırmalar yapıyorlar. Ancak kanserin tamamen yok edildiğini kanıtlayan bir araştırma henüz mevcut değil. Kanser hastalığını yavaşlatan ilaçlar geliştirilse de bugüne kadar kanseri tamamen yok edecek bir virüs maalesef geliştirilemedi. Ancak Avustralya merkezli bir biyoteknoloji şirketi tüm kanser türlerini tedavi edebilen bir virüs ürettiğini duyurdu.

Şirket tüm kanser hücrelerini temizleyip, kanser türlerini tedavi edebilen bir karma aşı ürettiğini duyurdu

Henüz klinik olarak denenmeyen virüsün bir petri kabı içindeki her tür kanseri öldürebildiği görüldü

Ayrıca virüsün fareler üzerinde kullanıldığında da tümörleri küçülttüğü gözlemlendi.

Tüm kanser türlerini iyileştirebildiği söylenen virüsü, üreten Amerikalı Profesör Yuman Fong; virüse “cow-pox” adını verdi.

Virüs, 200 yıl önce suçiçeği tedavisinde kullanılan virüsün başka virüslerle birleştirilerek, geliştirilmiş versiyonu. Var olan bir virüsün geliştirilerek, kanser tedavisinde uygulanması fikri, yeni bir durum değil. Daha önce de soğuk algınlığına neden olan bir virüs Amerikalı bilim insanları tarafından beyin kanseri tedavisinde kullanılmıştı.

“CF33” adı verilen bu tedavinin benzer tedavilerden farkı ise Dr. Fong’a göre CF33’ÜN içeriğinin, insan sağlığına zararlı olmaması

Yeni üretilen virüsün farelerde başarılı sonuç vermesi, insanları da kesin olarak tedavi edebileceği anlamına gelmiyor. Ancak daha önce başka virüslerin kanser tedavisi üzerinde olumlu etkisi nedeniyle, bilim insanları umutlu.

Virüsün gelecek yıllarda insanlar üzerinde deneneceği açıklandı. Tedavi için meme, akciğer, mesane, mide ve bağırsak kanseri olan hastalar üzerinde ortak bir test yapılacak





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