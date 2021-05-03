Türkiye Tüm kent ayakta! 10 yaşındaki Kerim Can Güney için seferberlik

Tüm kent ayakta! 10 yaşındaki Kerim Can Güney için seferberlik

Türkiye

Tüm kent ayakta! 10 yaşındaki Kerim Can Güney için seferberlik

Burdur'un Altınyayla ilçesinde kaybolan otizmli Kerim Can Güney’in (10) bulunması için arama çalışması başlatıldı.

03 Mayıs 2021, Pazartesi 08:23 Son Güncelleme:
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Burdur'un Altınyayla ilçesine bağlı Asmabağ köyünde dün saat 11.30 sıralarında ailesiyle ormanlık alandaki tarlaya giden otizmli Kerim Can Güney ortadan kayboldu. Bir süre Kerim Can’ı arayan ailesi izine rastlayamayınca kayıp ihbarında bulundu. İhbar sonrası bölgeye AFAD, jandarma, AKUT, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kerim Can Güney’in bulunması için arama çalışması başlatan ekipleri yaklaşık 200 köylü de destek verdi.


VALİ DE BİLGİ ALDI

Burdur Valisi Ali Arslantaş da İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Başaklıgil ve İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik'le Asmabağ köyüne giderek arama çalışmaları hakkında ekiplerden bilgi aldı.

Mesut MADAN/ BURDUR, (DHA)

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