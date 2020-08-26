Tüm öğretmenler canlı ders verecek

Uzaktan eğitim genelgesine göre, 31 Ağustos Pazartesi günü itibarıyla uzaktan eğitim yoluyla 2019-2020 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine ait eksik konu ve kazanımlara yönelik eğitim programı uygulamasına başlanacak. 18 Eylül’e kadar sürdürülecek uzaktan eğitimde, 2019-2020 eğitim öğretim yılında yüz yüze işlenemeyen ve öğrencilerin bir üst sınıfta hazır bulunuşluk düzeylerini etkileyebilecek öğrenme eksikliklerinin giderilmesine öncelik verilecek.

KRİTİK KONULAR ERİŞİME AÇILDI

Geçen eğitim öğretim yılının ikinci dönemine ait derslerin üst sınıflardaki konu ve kazanımlarına temel teşkil eden ‘kritik konu ve kazanımlar’ belirlenerek derslere ait programlar hazırlandı. İlgili kademe, sınıf ve ders adına göre bölümlenmiş programlara MEB’in http://mufredat.meb.gov.tr/201920ikincidonem.html internet adresinden ulaşılabilecek. Geçen eğitim-öğretim yılının ikinci dönemine ait derslerin kritik konu ve kazanımlarına dair ders içerik videoları TRT EBA İlkokul TV, TRT EBA Ortaokul TV ve TRT EBA Lise TV kanallarında yayınlanacak.

UZAKTAN EĞİTİM DEĞERLENDİRİLECEK

Yüz yüze eğitim başladığında 23 Mart tarihinden itibaren başlayan uzaktan eğitimin amacına ulaşıp ulaşmadığı sınıf öğretmenleri veya branş öğretmenleri tarafından değerlendirilecek. Alt sınıf kazanımlarının öğrencilere edindirilemediği ve öğrenme eksikliğinin devam ettiğinin tespit edilmesi durumunda önce alt sınıfa ait konu ve kazanımlar işlenecek, sonrasında yeni konu ve kazanım/kazanımlara devam edilecek. Bu amaçla MEB’in hazırladığı derslere ait program haritalarından yararlanılacak.

CANLI DERS UYGULAMALARI

EBA, açık kaynaklı diğer platformlar ve özel okulların kendi oluşturdukları platformlar üzerinden tüm öğretmenler tarafından canlı ders uygulamaları gerçekleştirilebilecek. Canlı ders uygulamaları, öğrencilerin 2020-2021 eğitim ve öğretim yılında devam edecekleri sınıfın öğretmenleri tarafından yapılacak. Uygulamanın hayata geçirilebilmesi için okullarda oluşacak şubelere 24-28 Ağustos tarihlerinde okul idareleri tarafından sınıf ve branş öğretmeni görevlendirilecek.

ETKİNLİK ÖRNEKLERİ HAZIRLANDI

Canlı ders uygulamaları yoluyla yapılacak eğitimlerde, öğretmenlere örnek olması için elektronik ortamda çok sayıda etkinlik örneği hazırlandı. Etkinlik örneklerine http://mufredat.meb.gov.tr/2019-20ikincidonem.html internet adresinden ulaşılabilecek. Öğretmenler, gerek yüz yüze eğitimde gerekse uzaktan eğitimde bu etkinlikleri kullanabilecek. Bu etkinliklerin yanı sıra öğretmenler kendi etkinliklerini de hazırlayabilecek.

ÖĞRETMEN YA DA SINIF SEÇİLMEYECEK

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı sene başı iş ve işlemlerine ilişkin illere yazı gönderdi. Bu yazıda kayıtla ilgili düzenlemeler de yer aldı. Yazıda; devlet okullarında okula kayıt, özel grup sınıfları, öğretmen seçimi, teknolojik veya fiziki olanaklar, yabancı dil eğitimi gibi sınıf ayrımcılığına sebep olacak ve eğitimde fırsat eşitliği ilkesini zedeleyecek uygulamaların yapılamayacağı belirtildi.

KRONİK RAHATSIZLIĞI OLANLARA ONLİNE ÇÖZÜM

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yüz yüze eğitim başladıktan sonra kronik hastalığı olan lise öğrencilerinin eğitim faaliyetlerini uzaktan eğitimle sürdürebileceğine ilişkin açıklama yapmıştı. MEB, kronik rahatsızlığı olan ilkokul ve ortaokul öğrencilerine de salgın sürecinde uzaktan eğitim hakkı tanıdı. Öğrencilerin bu durumlarına ilişkin e-Nabız Sistemi’nden veya Sağlık Bakanlığı’nca belirlenecek diğer usullerle alacakları belge ile okul müdürlüklerine başvurması gerekiyor.