Türkiye Tüm suçlamaları kabul etti! Ölüm cezası isteniyor!

Tüm suçlamaları kabul etti! Ölüm cezası isteniyor!

Türkiye

Tüm suçlamaları kabul etti! Ölüm cezası isteniyor!

ABD'nin Florida eyaletinin Parkland kentindeki Stoneman Douglas Lisesinde 2018'de silahla 17 kişiyi öldürdüğü, 17 kişiyi yaraladığı iddiasıyla yargılanan Nikolas Cruz, mahkemede hakkındaki suçlamaları kabul etti.

20 Ekim 2021, Çarşamba 19:45 Son Güncelleme:
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Yargıç, cinayet suçlamalarının her birinin asgari, şartlı tahliye olmaksızın ömür boyu hapis cezası gerektirdiğini vurguladı.

"Yaptığım şey için çok üzgünüm ve her gün bununla yaşamak zorundayım." ifadesini kullanan 23 yaşındaki Cruz, suçlamaları kabul etti. Savcılar ise ölüm cezası istemekte ısrarcı oldu.

Cruz'un 14 Şubat 2018'de eski okulu Stoneman Douglas Lisesinde düzenlediği silahlı saldırıda 14'ü öğrenci 17 kişi hayatını kaybetmiş, 17 kişi yaralanmıştı.

Saldırganın olayda yasal olarak temin ettiği yarı otomatik silah kullanması, ülke çapında bireysel silahlanma karşıtı protestolara neden olmuştu.

Amerikan medyasına yansıyan haberlerde Cruz'un, Florida Cumhuriyeti adlı beyaz ırkçı bir gruba üye olduğu ve Müslümanlarla siyahilerden "nefret ettiği" belirtilmişti.

AA

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