Tüm Türkiye'de sela Selimiye'den okundu
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Selimiye Camisi'nde sela okundu
Atatürk Anıtı'ndaki törende Edirne Müftüsü Emrullah Üzüm'ün duasının bitimi sonrası Selimiye Camisi'nden sela verildi.
Tüm Türkiye'de eş zamanlı okunan sela, Edirne'de Selimiye Camisi imamı Fatih Bülbül tarafından okundu. Sela, merkezi sistemle tüm camilerden duyuldu.
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AA