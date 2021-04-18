Koronavirüs salgını başladığı andan itibaren en çok beklenilen şeylerin başında aşı geliyor. Aralık ayından bu yana Türkiye'ye aşı gelmeye başladı. Sağlık Bakanlığı'nın aşı deposunda saklanan aşılar tüm Türkiye'ye dağıtılıyor.

Doktor Tarkan Mustafa Yamanoğlu yaptığı açıklamada, "Burası bütün Türkiye'nin depolandığı, dağıtıldığı merkezlerden en büyük olanı. Burada arkadaşlarımız çağrı merkezinde aşıların her bulunduğu dolapta sıcaklık kaydını izliyor.

Önüne düşen alarm durumlarına göre de ilgili sorumluları arayıp aktivasyon başlatıyor. Canlı olarak izleyip eğer bir risk varsa da arama yapıyorlar. Teknik destekle ilgili soru - cevap gerçekleştiriliyorlar" dedi.

AŞILAR NASIL TAŞINIYOR?

Yamanoğlu'nun açıklamaları şöyle: Dünyada üreticilerden depomuza aşılar özel araçlarla taşınıyor. Türkiye'nin bütün aşılarının bulunduğu en büyük depodayız. Kuduz aşısı gibi aşıların büyük kısmı burada. Bütün biyoteknolojik ürünler gibi sıcağa ve donmaya karşı hassas olan ürünlervar.

Biontech'in eksi 80'de rutin olarak saklanması gerekmektedir. Ancak bu rutin saklamanın yanında kullanıcıya ulaştırılıncaya kadar eksi 20 derecede 10 gün 14 gün saklanabiliyor olması ayrıca 2-8 derecede normal aşılar gibi120 saat dolapta tutulabilmesi büyük bir avantaj.

AŞI NASIL BOZULUYOR?

Biontech aşısının bozulması 6 dozun tüketilmesi gereken bir süre var. O süreyi geçerse risk altına giriyor bu da 6 saat gibi bir süre. Zaten öngörülen bir fire oranımız var. Bu rakamda da Türkiye olarak başarılı durumdayız yüzde 5'lerin altındayız. Birlerin altına kadar inmiş durumdayız.

KAREKOD ÜZERİNDEN TAKİP EDİLİYOR

Aşıların tek tek kontrol edilmesi gerekiyor. Aşı güvenliğini sağlamak adına yapılan en önemli işlem burada gerçekleşiyor. Arkadaşlar tek tek paketlere uygun olmazsa değişimini yapıyor. Aşının bütün yolculuğunu karekod üzerinden takip etme durumuna sahibiz. Her bir dozu temsil eden etiket bulunmakta. Tekil olduğu için kopyalanması durumunda sistem bunu ayırt ediyor. Karekod başka bir yerde çıkarsa geçerli bir etiket anlamına gelmiyor.

Aşı bizim depomuza girdiği anda dış kontrolünü yaparız ve sıcaklık kayıtlarını inceleriz. Aşı transfer sırasında zarar gördü mü görmedi mi. Bir önceliğimiz de şudur: Bizim dışımızda kimse ambalajı açamaz. Bu aşıları karantina alanına alırız.

Sadece kovid aşılarımız değil diğer rutin aşılarımızın da sevkiyatı devam ediyor. Depodan çıkarken her kolinin karekodu okutularak bu ürünün araca yüklendiğinin bildirimini yapıyoruz.

Aşıyla ilgili çalışan arkadaşlara aşı gönüllüsü deriz. Ana depoda temel olarak 20 personellere yürütüyoruz. İllerde ve ilçelerdeki de aşağı yukarı bin civarında aşı gönüllüsü bu işi sağlıklı bir şekilde yürütüyor.

Burası -18, 20 derecedir. Daha sonra -80 deposuna geçiş yapılıyor. Burası şu an ana sevkiyatı yaptığımız depomuz. Biontech aşıları burada saklanıyor.

Kapıyı her açtığımızda 10, 15 derece hızlı ısınma oluyor bu nedenle uzun süre açmak istemiyoruz kapıyı. Çok hızlı bir şekilde 3 dakika içerisinde ürünleri alıp kuru buz içine yerleştirip sevkiyatını yapıyoruz.