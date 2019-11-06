Kardeş payı

Konyaspor’un 2015’te oynadığı Fenerbahçe maçının tribünlerinden yansıyan bu görüntü çok konuşulmuştu. Mustafa bir yandan maçı izliyor bir yandan çitlediği çekirdekleri kardeşine yediriyordu.

Hiç konuşmayacak dediler

Firdevs - Mustafa yazar çifti evlendikten 10 yıl sonra çocuk sahibi olabildi. Mustafa’nın ardından Mehmet 1 yıl sonra dünyaya geldi. Doğduğunda çok sağlıklı olan Mehmet, 4 ay sonra rahatsızlandı. Doktorlar Mehmet’in bedensel ve zihinsel engelli olduğunu, hiç yürüyemeyeceğini, hatta konuşamayacağını söyledi. Önceleri konuşamayan Mehmet, ağabeyinin sürekli iletişim kurması, şarkılar söylemesi sayesinde yavaş yavaş konuşmaya başladı.

Mehmet’e öğretmenler evde ders verdi. İlkokul diplomasını alan Mehmet ağabeyi gibi ortaokul ve liseye de gitmek istedi ama bu imkansızdı. Çözümü yine Mustafa buldu. Okulda öğrendiği her şeyi evde kardeşine anlattı. Mustafa üniversite tercihini de Konya’dan yaptı. Şimdi üniversitede öğrendiklerini de Mehmet’e anlatıyor. Mustafa, “Kardeşim yaşam kaynağım. Hayatım boyunca ona gözüm gibi bakacağım. O bizim mucizemiz” diyor.

Ağabeyim benim her şeyim!

Bugün Mustafa 20, Mehmet 19 yaşında. Mehmet, “Ağabeyim benim her şeyim. En büyük hayalim okumayı öğrenmekti, onu ailem sayesinde başardım. En büyük ikinci hayalim ise fenerbahçeli Vedat Muriç ile tanışmak” diyor.