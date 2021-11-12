İngiltere'de prematüre olan dünyaya gelen Ivy-Rose isimli bebekten yürekleri dağlayan haber geldi.

İngiliz Express gazetesi talihsiz bebeğin annesi Katie Leeming'in kollarında hayata gözlerini yumduğunu haberini duyurdu.

ANNESİNDEN KAPMIŞ OLABİLİR

Aynı habere göre, uzmanlar Ivy-Rose'un virüsü annesi Katie'den kaptığı ihtimali üzerinde duruyor.

Talihsiz bebek erken doğum nedeniyle akciğer ve beyin kanaması gibi başka komplikasyonlarla da karşı karşıya kaldı.

Doktorlar söz konusu komplikasyonlar ile koronavirüsün birleşmesini Ivy-Rose'un ölüm nedeni olduğunu açıkladı.

CENAZE İÇİN YARDIM KAMPANYASI

Ülkede aile için yardım kampanyası başlatılırken talihsiz bebeğin cenaze masrafları için 2 bin sterlin gerektiği duyuruldu.

Yardım sayfasında Sadece 'Ivy-Rose'un uğurlanmasını mümkün olduğunca özel kılmak istiyoruz' ifadesi yer aldı.

İNGİLTERE'DE KORONAVİRÜS

Koronavirüsten en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İngiltere'de virüs 9.5 milyona yakın insana bulaştı.

Virüs 142 bin 533 kişinin ölümüne neden olurken, 7.7 milyonun üzerinde hasta Covid-19'u yenmeyi başardı.

İngiltere vaka sayıları baz alındığında salgından en çok etkilenen 4'üncü, ölüm sayıları baz alındığında ise 8'inci ülke konumunda bulunuyor.