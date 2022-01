Tüm Xbox One konsollarının üretimi durduruldu

The Verge'e göre Microsoft, Xbox Series çıkışından önce tüm Xbox One (Xbox One, Xbox One S ve Xbox One X) konsollarının üretimini durdurdu. Xbox'ın pazarlama direktörlerinden Cindy Walker'ın söylediğine göre yalnızca Xbox Series X ve Xbox Series S'e odaklanmak için üretimler durduruldu.

Bu durum Microsoft'un Xbox Series X ve Xbox Series S konsolarına ne kadar önem verdiğini gösteriyor. Geçtiğimiz aylarda Microsoft'un Series X'teki sorun sebebiyle Series S üretimine odaklandığı haberleri de çıkmıştı.

Sony’nin ise PlayStation 5'teki stok sorunu sebebiyle PlayStation 4 üretimini arttırdığı söyleniyor.