Bilim & Teknoloji Tüm Xbox One konsollarının üretimi durduruldu

Tüm Xbox One konsollarının üretimi durduruldu

Bilim & Teknoloji

Tüm Xbox One konsollarının üretimi durduruldu

Microsoft tüm Xbox One konsollarının üretimini durdurdu. Geçtiğimiz günlerde ise Sony'nin PlayStation 4 üretimini arttırdığı açıklanmıştı.

14 Ocak 2022, Cuma 09:27 Son Güncelleme:
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The Verge'e göre Microsoft, Xbox Series çıkışından önce tüm Xbox One (Xbox One, Xbox One S ve Xbox One X) konsollarının üretimini durdurdu. Xbox'ın pazarlama direktörlerinden Cindy Walker'ın söylediğine göre yalnızca Xbox Series X ve Xbox Series S'e odaklanmak için üretimler durduruldu.

Bu durum Microsoft'un Xbox Series X ve Xbox Series S konsolarına ne kadar önem verdiğini gösteriyor. Geçtiğimiz aylarda Microsoft'un Series X'teki sorun sebebiyle Series S üretimine odaklandığı haberleri de çıkmıştı.

Sony’nin ise PlayStation 5'teki stok sorunu sebebiyle PlayStation 4 üretimini arttırdığı söyleniyor.


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