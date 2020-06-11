Bilim & Teknoloji Tüm zamanların en sıcak mayıs ayı bu sene yaşandı

Tüm zamanların en sıcak mayıs ayı bu sene yaşandı

Bilim & Teknoloji

Tüm zamanların en sıcak mayıs ayı bu sene yaşandı

Bilim insanları geçen mayıs ayının tüm zamanların en sıcak ayı olduğunu açıkladı.

11 Haziran 2020, Perşembe 13:26 Son Güncelleme:
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Avrupa Birliği'nin iklim gözlem ağı Mayıs 2020'nin tüm zamanların en sıcak mayıs ayı olduğunu açıkladı.

Kopernik İklim Değişikliği Hizmeti (C3S) Mayıs 2020 ayının, 1981'den beri gelen mayıs ayı ortalamalarına göre 0.63 derece daha sıcak geçtiğini açıkladı.

Science Alert ise Sibirya'da sıcaklıkların geçen ay ortalamanın 10 derece üstüne çıktığını ve bunun endişe verici olduğunu duyurdu.

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