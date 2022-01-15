Tüm zamanların en yüksek ikinci seviyesi! Rekor kırıldı

Konut satışları, en dipte başladığı 2021’i rekorları zorlayarak kapattı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, Aralık 2021’de 226 bin 503 adet, yılın toplamında ise 1 milyon 491 bin 856 konut satıldı. Bu rakam, 2020’deki 1 milyon 499 bin 316 adetlik tüm zamanların rekorunun 7 bin 460 adet gerisinde kaldı. Maliyetler nedeniyle artan fiyatlara ve yeterli konut arzının olmamasına rağmen tarihin ikinci büyük en yüksek seviyesi gerçekleşti.

EN İYİ ARALIK AYI SATIŞI

Aralık ayı rakamlarına bakıldığında ise yeni rekorlar gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 113.7 artarak 226 bin 503’e çıkan satışlar, tarihin en iyi aralık ayına işaret etti. Öte yandan Temmuz 2020’deki 229 bin 357 adetlik aylık rekorun da yalnızca 3 bin adet gerisinde kalarak, tarihin en iyi satış sıralamasında ikinci sıraya yerleşti. Aralık ayı satışı ayrıca Temmuz 2020’den bu yana son 17 ayda görülen en yüksek satış adedi de oldu.

PEŞİNCİLER ZİRVEDE 5 KONUTUN 1 'İ KREDİLİ

Faiz oranlarının yüksek seyri nedeniyle kredili satışlar oldukça düşüktü. Kamu bankalarının kredi oranlarını yüzde 1.20’ye kadar çekmesi bir miktar kıpırdanma yarattı. Ekimde 28 bin 49, kasımda 39 bin 366 konut için kredi kullanılmıştı. Aralıkta ise bu rakam 45 bin 260 olarak gerçekleşti. 2021’de toplam satışlar içinde kredinin payı yüzde 19.7 oldu. Yani her 5 konuttan biri krediyle satıldı.

Diğer satış türlerinin (peşin, senet) payı yüzde 80.3 oldu. Diğer satışlar yıllık yüzde 29.3 artışla 1 milyon 197 bin 326’e yükseldi. Bu durum döviz, altın, vadeli mevduat gibi yatırım araçlarından parasını çekenlerin peşin olarak ev aldığını gösterdi. Ayrıca artan kurlar nedeniyle fiyat avantajı yakalayan gurbetçiler de peşin ev alımında öne çıktı.

İŞTE NEDENLER

Fiyatların yükseldiği bu ortamda konuta olan ilgi canlılığını koruyor. Yükselişin ardından döviz ve altından kârını alanlar, mevduattan çıkanlar, kur avantajına sahip olan yabancı ve gurbetçiler ile fiyatların yükseleceği beklentisiyle alımını öne çekenler konutu zirveye taşıdı.

inşaatçılar Derneği (INDER) Başkanı Nazmi Durbakayım, satışlarda görülen bu seviyenin nedenlerini şöyle sıraladı:

Bunun ilk sebebi, dövizdeki riskli dalgalanmalardan kaçan yatırımcıların gayrimenkule yönelmesidir.

Diğer taraftan 2021 içinde yapılan satış sözleşmelerinin, 2022’deki enflasyon yükünden arındırılması için yılın son ayında resmiyete geçmesidir.

Bir diğer sebep ise 2021 yıllık enflasyonuna göre gayrimenkul fiyatlarının 2022’de revize edileceğini bilen konut alıcılarının erteledikleri taleplerini öne almalarıdır.

Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Başkanı Altan Elmas da “Enflasyon karşısında konuta yatırım ilgi görüyor. Konut, yatırımcı için enflasyon ve ekonomik belirsizliklere karşı güvenli bir liman olmayı sürdürüyor” dedi.Bunun ilk sebebi, dövizdeki riskli dalgalanmalardan kaçan yatırımcıların gayrimenkule yönelmesidir.  Diğer taraftan 2021 içinde yapılan satış sözleşmelerinin, 2022’deki enflasyon yükünden arındırılması için yılın son ayında resmiyete geçmesidir.

Bir diğer sebep ise 2021 yıllık enflasyonuna göre gayrimenkul fiyatlarının 2022’de revize edileceğini bilen konut alıcılarının erteledikleri taleplerini öne almalarıdır.

Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Başkanı Altan Elmas da “Enflasyon karşısında konuta yatırım ilgi görüyor. Konut, yatırımcı için enflasyon ve ekonomik belirsizliklere karşı güvenli bir liman olmayı sürdürüyor” dedi.

KADINLAR TAPUDA YÜKSELİŞTE

TÜIK, her yıl sonunda tapu sahipliği oranlarını da açıklıyor. Buna göre, 2021 yılında kadınlar yüzde 34 pay ile 506 bin 495, erkekler yüzde 54.9 pay ile 819 bin 730 konut sahibi olurken, yüzde 1.9 pay ile 28 bin 900 konut kadın ve erkek tarafından ortaklaşa alındı. Tapu sahipliğinde erkeklerin payı azalırken kadınların ve ortak konutların payı yükselişte.

YABANCIDA HEDEF 70 BİN

Yükselen kurlar ile fiyat avantajı yakalayan yabancılar alıma doymuyor. Yabancıya satış 2021’de bir önceki yıla göre yüzde 43.5 artarak 58 bin 576 adete ulaştı ve tüm zamanların zirvesine çıktı. Yabancıya satış 2019 yılında 45 bin 483 adetle rekor kırmıştı. 2021 yılında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 3.9 oldu. Aralıkta ise 7 bin 841 adet satışla en yüksek aylık seviyeye ulaşıldı. 2022 yılında sektörün beklentisi en az 70 bin seviyesine çıkmak.