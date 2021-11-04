Ekonomi Tüm zamanların en yüksek kapanışı! Borsa İstanbul'da rekor

Tüm zamanların en yüksek kapanışı! Borsa İstanbul'da rekor

Ekonomi

Tüm zamanların en yüksek kapanışı! Borsa İstanbul'da rekor

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,85 değer kazanarak günü 1.575,67 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

04 Kasım 2021, Perşembe 18:39 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 28,64 puan artarken, toplam işlem hacmi 25,8 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 2,01 ve holding endeksi yüzde 2,03 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 7,60 ile ulaştırma, tek gerileyen ise yüzde 0,44 ile metal, ana sanayi oldu.

Gün boyunca pozitif bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, 1.575,67 puanla ile tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Analistler, dün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) beklentiler dahilinde faiz oranlarını değiştirmemesi ve varlık alımlarının hızını 15 milyar dolar azaltmasına karşın karar metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının, piyasalarda risk iştahının yüksek seyretmesini sağladığını söyledi.

ABD'de işsizlik maaşı başvurularının düşüşünü sürdürmesinin ekonomik aktivitenin ivme kazandığını gösterdiğini ve bunun da piyasalardaki iyimser havayı desteklediğini ifade eden analistler, yarın yurt içinde Hazine nakit dengesi, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak istihdam raporu başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.582 seviyesinin direnç, 1.500 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

AA

Yazarlarımızdan
Bilal Emin Turan
5G yarışına hazır, siber saldırıya kalkan
Bilal Emin Turan
Hakan Çelik
Türkiye Washington’dan F-16’ları alabilecek mi?
Hakan Çelik
Özlem Denizmen
Sorunlara değil çözüme odaklan
Özlem Denizmen
Ekrem Sarısu
3600 güne tamamlayacaksınız
Ekrem Sarısu
Oral Çalışlar
İYİ Parti senaryoları
Oral Çalışlar
Murat Gülderen
Kayıp hayvanınızı bulma rehberi
Murat Gülderen
Erkut Can
98’inci yılı kutlarken
Erkut Can
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 20 ülke ve 5 finans kuruluşu, fosil yakıt finansmanını durduracak