Tümer Metin şike teklifini anlattı

Trabzonspor ile yollarını ayıran Daniel Sturridge'in 4 ay futboldan men edilmesini değerlendiren Tümer Metin, Yunanistan'da oynadığı dönemde kendisine gelen ve sert bir şekilde reddettiği bahis şikesi teklifini aktardı. Daniel Sturridge, kendisinin transferine dair bahis oynayan karşısında verdiği bilgilerden dolayı ceza alırken Tümer Metin'in hikayesi biraz farklı. Tümer Metin'in aldığı skandal teklif ve kendisini arayan futbolcu arasında geçen diyalog şu şekilde:

Yunanistan'a oynarken ülkemizden de yolu geçmiş, çok sık ismi bahis işlerine karışan bir oyuncu, 2-3 kelime Türkçeyle maçtan önce telefon açıp bahis yapacaklarını söyledi. 'Ben o işlere girmem, bulaşmam' dedim. 'Bizim üzerimizden de yaparsanız bozarım' dedim. 'Sahada gücüm yeter bozarım, gücüm yetmez dışarıda mikrofon uzatırlar bozarım. Sen beni aramadın konuşmadık böyle bir şey' dedim. Sonra yakalandı hepsi. Hatta Yunanistan'da bir kulüp başkanı hapis yattı. Tüm dünyanın titiz olduğu konulardan biri. Bahis yasal ama içeriden destekli yapılırsa tehlikeli.

Ajansspor'da yer alan habere göre; Tümer Metin'in kastettiği futbolcunun Almir Gegic. 1979 doğumlu Sırp santrfor, 2000-2001 sezonunda Antalyaspor ve 2006-2007 sezonunda İstanbulspor'da oynadı. Gegic, İtalyada başlatılan operasyonun bir uzantısı olarak Kasım 2012'de tutuklandı. Asya'daki bahis örgütleriyle işbirliği yapan Gegic suçunu itiraf etti.

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin 100'üncü yıllarında şampiyonluk yaşayarak tarihe geçen Tümer Metin, 2008-2011 arasında Yunanistan'da Larisa ve Kerkyra takımlarında da forma giymişti.





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