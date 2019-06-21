Tümer Metin ve Gamze Topuz'dan tatile seçim arası

Tümer Metin ve Gamze Topuz'dan tatile seçim arası Çeşme'de tatil yapan eski milli futbolcu Tümer Metin ve oyuncu sevgilisi Gamze Topuz, tatile seçim arası verip, oy kullanmak üzere İstanbul'a gideceklerini söyledi