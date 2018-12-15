Oyuncu Tuna Arman, Plastik Sanayicileri Derneği'nden Niğde'deki hayvan barınağı için yardım ricasında bulundu. Dernek de 54 kulübe yaptırıp her köpek için 15'er kilo mama aldı. Arman, Niğde'ye gidip ürünleri barınağa teslim etti.

'150 DAVA AÇMIŞ'

Sabah gazetesinin haberine göre; hayvan hakları savunucusu Mustafa Aral, Arman'ın hayvanseverlik bahanesiyle para kazanmaya çalıştığını öne sürdü. Aral, ünlü oyuncu için "Köpek mamalarını belediyeden yarı fiyatına alıp kazanç sağlıyor" dedi.

Sosyal medyada atışan ikili, mahkemelik oldu. Tuna Arman, Aral'ın 150 kişiye daha aynı davayı açtığını söyledi.



