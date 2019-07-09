Daha önce Yasemin Altan ve İclal Aydın’la nikâh masasına oturan Tuna Kiremitçi, 5 yıl önce pilates eğitmeni Gamze Elgin ile üçüncü evliliğini yapmıştı.

Gamze Elgin’den bir kızı olan Tuna Kiremitçi’nin bu evliliği de sona erdi.

ANLAŞMALI BOŞANDILAR, VELAYET ANNEYE VERİLDİ

Gamze Elgin’in “evlilik birliğinin temelinden sarsılması” gerekçesiyle açtığı boşanma davası İstanbul 4. Aile Mahkemesi’nde görüldü.

Mahkeme, çiftin anlaşmalı olarak boşanmasına, çocuğun velayetinin de anneye verilmesine hükmetti. (Hürriyet)